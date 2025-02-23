Дмитрий Бивол взял реванш у Артура Бетербиева в матче за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rbk.

Бой-реванш из 12 раундов прошел в саудовском Эр-Рияде. Встреча завершилась со счетом 114:114, 116:112, 115:113. В итоге Бертебиев уступил Биволу.

Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

40-летний Бетерибев потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 21 победе. У 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение.

Оба боксера заработают за этот поединок по 10 млн долларов в качестве гонорара, отмечала Marca. Итоговые выплаты еще увеличатся за счет бонусов, в которые входит процент от продажи платных трансляций.