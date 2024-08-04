Битва за финал в боксе: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 4 августа

4 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится девятый соревновательный день. Расписание выступлений наших атлетов представил сайт Olympic.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Ключевым событием станет полуфинал в боксе. В нём примет участие Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины. Скоростной пистолет (25 метров). Первый этап квалификации

Кто: Никита Чирюкин

Начало: 12.00

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (скит). Вторая квалификация

Кто: Асем Орынбай

Начало: 12.30

Вид спорта: Лёгкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (женщины). Первый раунд

Кто: Нора Джеруто, Дэйзи Джепкемей

Начало: 13.05

Вид спорта: Лёгкая атлетика, 200 метров (женщины). Первый раунд

Кто: Ольга Сафронова

Начало: 13.55

Вид спорта: Легкая атлетика, 110 метров с барьерами (мужчины). Первый раунд

Кто: Давид Ефремов

Начало: 14.50

Вид спорта: Бокс, до 80 килограммов (мужчины). Полуфинал

Кто: Нурбек Оралбай - Кристиан Пиналес (Доминиканская Республика)

Начало: 15.52

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины. Скоростной пистолет (25 метров). Второй этап квалификации

Кто: Никита Чирюкин

Начало: 16.00

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (скит). Финал

Кто: Асем Орынбай (в случае преодоления квалификации)

Начало: 18.30