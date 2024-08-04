Битва за финал в боксе: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 4 августа
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4 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится девятый соревновательный день. Расписание выступлений наших атлетов представил сайт Olympic.kz, передаёт BaigeNews.kz.
Ключевым событием станет полуфинал в боксе. В нём примет участие Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины. Скоростной пистолет (25 метров). Первый этап квалификации
Кто: Никита Чирюкин
Начало: 12.00
Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (скит). Вторая квалификация
Кто: Асем Орынбай
Начало: 12.30
Вид спорта: Лёгкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (женщины). Первый раунд
Кто: Нора Джеруто, Дэйзи Джепкемей
Начало: 13.05
Вид спорта: Лёгкая атлетика, 200 метров (женщины). Первый раунд
Кто: Ольга Сафронова
Начало: 13.55
Вид спорта: Легкая атлетика, 110 метров с барьерами (мужчины). Первый раунд
Кто: Давид Ефремов
Начало: 14.50
Вид спорта: Бокс, до 80 килограммов (мужчины). Полуфинал
Кто: Нурбек Оралбай - Кристиан Пиналес (Доминиканская Республика)
Начало: 15.52
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины. Скоростной пистолет (25 метров). Второй этап квалификации
Кто: Никита Чирюкин
Начало: 16.00
Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (скит). Финал
Кто: Асем Орынбай (в случае преодоления квалификации)
Начало: 18.30
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