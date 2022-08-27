Битва за ботсад: как учёные "воюют" с торговцами — репортаж

Фото: Кадр из видео BaigeNews.kz

Как незаконная торговля мешает проводить научные исследования.

Сотрудники столичного ботанического сада бьют тревогу: незаконная торговля и прокат различного транспорта — от детских машинок до электрических средств передвижения — губительно сказываются на растениях и деревьях, передаёт BaigeNews.kz. Учёные просят огородить территорию, где ведутся научные исследования, при этом оставив людям возможность входа. Это, по их мнению, поможет минимизировать ущерб от уличных торговцев и прокатчиков.

Ботанический сад — особо охраняемая природная территория. Но при этом она не огорожена. Все работы на коллекционных участках ведутся в присутствии посетителей.

"Изначально с первого дня открытия ботанического сада в столице существует большая проблема, о которой мы ежегодно твердим. Мы просим об ограждении. Вся проблема изначально от этого. Посчитать сколько их (торговцев и прокатчиков. — Авт.) сейчас нереально. Вызывали полицию, их забирали, через пару часов приезжали или другие, или те же самые. Основной урон наносят прокаты. Взрослый человек справится с управлением, но в основном здесь катаются дети. Они заезжают на экспозиции, коллекции, цветы и т. д. Это приводит в ужасное состояние территорию ботанического сада", — сказал и. о. директора Астанинского ботанического сада Марат Ибраев.

"Ради наживы они готовы уничтожить результаты нашего труда". Как астанчане губят ботанический сад

Он отметил, что претензий бы не было, если бы торговцы и прокатчики работали по закону и было конкретное официальное ответственное лицо.

"Если бы они за собой убирали, подметали. Потому что наши коммерсанты стоят где хотят, как хотят, и мусор скапливается по всей территории. Лопнувшие шарики, полиэтиленовые бутылки, бумажки, и т. д. К примеру, они ставят свои стенды для шариков. В вечернее время, конечно, с глаз долой их убирают. Но куда? Они не уносят их за территорию, а заносят их в гущу, где растут у нас сосны, ели. 15 августа сломали одну сосну. Были моменты, когда вырвали краснокнижные растения. Краснокнижные яблони с корнями повырывали. Посетительница сада нашла два букета оторванных роз, принесла нам, показала", — посетовал он.

Обращения в полицию заканчиваются лишь штрафами. Сами полицейские заявляют: максимум, что в этой ситуации они могут сделать, это только оштрафовать, полномочий конфисковать товар у них нет. А потому, заплатив штраф, торговцы снова выходят на работу.

Подробнее об этом в видеорепортаже BaigeNews.kz.