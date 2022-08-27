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Битва за ботсад: как учёные "воюют" с торговцами — репортаж
Как незаконная торговля мешает проводить научные исследования.
Сотрудники столичного ботанического сада бьют тревогу: незаконная торговля и прокат различного транспорта — от детских машинок до электрических средств передвижения — губительно сказываются на растениях и деревьях, передаёт BaigeNews.kz. Учёные просят огородить территорию, где ведутся научные исследования, при этом оставив людям возможность входа. Это, по их мнению, поможет минимизировать ущерб от уличных торговцев и прокатчиков.
Ботанический сад — особо охраняемая природная территория. Но при этом она не огорожена. Все работы на коллекционных участках ведутся в присутствии посетителей.
"Изначально с первого дня открытия ботанического сада в столице существует большая проблема, о которой мы ежегодно твердим. Мы просим об ограждении. Вся проблема изначально от этого. Посчитать сколько их (торговцев и прокатчиков. — Авт.) сейчас нереально. Вызывали полицию, их забирали, через пару часов приезжали или другие, или те же самые. Основной урон наносят прокаты. Взрослый человек справится с управлением, но в основном здесь катаются дети. Они заезжают на экспозиции, коллекции, цветы и т. д. Это приводит в ужасное состояние территорию ботанического сада", — сказал и. о. директора Астанинского ботанического сада Марат Ибраев.
Он отметил, что претензий бы не было, если бы торговцы и прокатчики работали по закону и было конкретное официальное ответственное лицо.
"Если бы они за собой убирали, подметали. Потому что наши коммерсанты стоят где хотят, как хотят, и мусор скапливается по всей территории. Лопнувшие шарики, полиэтиленовые бутылки, бумажки, и т. д. К примеру, они ставят свои стенды для шариков. В вечернее время, конечно, с глаз долой их убирают. Но куда? Они не уносят их за территорию, а заносят их в гущу, где растут у нас сосны, ели. 15 августа сломали одну сосну. Были моменты, когда вырвали краснокнижные растения. Краснокнижные яблони с корнями повырывали. Посетительница сада нашла два букета оторванных роз, принесла нам, показала", — посетовал он.
Обращения в полицию заканчиваются лишь штрафами. Сами полицейские заявляют: максимум, что в этой ситуации они могут сделать, это только оштрафовать, полномочий конфисковать товар у них нет. А потому, заплатив штраф, торговцы снова выходят на работу.
Подробнее об этом в видеорепортаже BaigeNews.kz.
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