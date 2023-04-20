Битва погрузчика и экскаватора произошла при сносе ЖК в Астане

Битву двух тяжеловесных машин сняли на видео в Астане. "Потасовка" произошла при сносе ограждения на стройке ЖК, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент прокомментировали в полиции.

"20 апреля в соответствии с исполнительным листом Специализированного межрайонного экономического суда Астаны судебным исполнителем департамента юстиции совместно с представителями Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства осуществлён принудительный снос ограждения строящегося жилого комплекса. Водитель погрузчика ТОО препятствовал и создавал угрозу участникам, осуществляющим снос. Сотрудники полиции предупредили его о незаконных действиях, однако водитель не подчинился", - сообщили в полиции.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении водителя спецтехники возбуждено административное производство. Окончательное решение будет принято судом.