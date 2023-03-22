main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Битва искусственных интеллектов: Google запустил соперника ChatGPT
begeton.com Сегодня, 21:15
75
Сегодня, 21:15
75
Фото: begeton.com

Битва искусственных интеллектов: Google запустил соперника ChatGPT

По следам нашумевшего чат-бота ChatGPT компания Google запустила свой аналог под названием Bard, также основанный на принципе искусственного интеллекта (ИИ). Пока Bard доступен лишь в США и Великобритании и только пользователям старше 18 лет. Разработчики называют его экспериментом и, рассказывая о превосходствах над ChatGPT, предупреждают и об изъянах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ВВС.

Чат-бот —  это компьютерная программа, призванная имитировать реальный диалог с пользователем. В ответ на его запрос она ищет в интернете информацию и компилирует из нее ответ, сформулированный максимально естественно.

Фото: iprofiles.ru/ol-ga-mihaylova-fedeeva

Одно из основных отличий Bard от главного конкурента ChatGPT заключается в том, что бот компании Google имеет доступ к самой свежей информации, тогда как ChatGPT ограничен данными не новее 2021 года.

У Bard также есть кнопка Google It, позволяющая напрямую обратиться к поисковику.

Вдобавок к этому чат компании Google перечисляет названия источников, из которых он почерпнул информацию для ответа на вопрос пользователя, таких, например, как Wikipedia.

Для пользования Bard нужно зарегистрироваться, и это возможно только для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Возрастное ограничение было установлено, в частности, для того, чтобы школьники не могли выдавать ответы бота за свое домашнее задание.

Фото: digitalconsulting.me

После выхода ChatGPT, моментально ставшего сенсацией, компания Google не стала торопиться с выпуском своей версии, дорабатывая ее возможности с большим акцентом на безопасность для пользователя.

В частности, бот Bard запрограммирован так, чтобы не отвечать на оскорбительные вопросы. Его фильтры не позволяют делиться вредоносным, нелегальным, непристойным контентом или персональными данными.

"Но как и с любыми инструментами, все эти преграды иногда могут и не сработать", — предупреждает вице-президент подразделения компании, занимающегося технологическими исследованиями Google Research Зубин Гахрамани.

Бард — это экперимент, он не всегда может давать верные ответы на постевленные задачи, предупреждает Google.

Разработчики также предупреждают, что на данный момент не могут гарантировать полную объективность и отсутствие дезинформации в ответах бота.

Это происходит потому, что бот "учится" на основе данных из мира интернета, а он полон сомнительных или вовсе ложных утверждений. 

Фото: fishki.net

Напомним, за последние несколько месяцев чат-боты произвели революцию в интернете.

В задачу чат-ботов на основе искусственного интеллекта входит поиск информации и ответы на запросы пользователей. В числе прочего, они могут писать сочинения или эссе на заданную тему, создавать программный код, готовить деловые презентации и рекламные тексты и даже сочинять стихи.

Когда в ноябре 2022 года был запущен ChatGPT, только за первую неделю им воспользовались более миллиона человек, по данным разработчика бота, компании OpenAI.

С тех пор ChatGPT приобрела компания Microsoft, которая встроила его в браузер Bing, инвестировав в проект миллиарды долларов.

Компания также хочет внедрить его в приложения пакета Office, такие как Word, Excel и Powerpoint.

Bard появился лишь спустя четыре месяца. Он основан на комлексной языковой платформе под названием Lamda, которую Google разработал некоторое время назад, но для пользователей так и не открыл.

Фото: Harmeet Kaur/CNN

К примеру, нейросеть глубокого обучения ExoMiner помогла NASA открыть 301 новую экзопланету.  А японские биоинформатики разработали нейросеть, которая способна определить особенности походки, характерные для людей и других животных с болезнью Паркинсона. 

В последние годы нейросетями могут пользоваться не только учёные, но и простые обыватели. Удивительные открытия земляне делали при помощи нейросети  Midjourney, например перенесли героев мульфильма "Простоквашино" в американский ситком.

Также стало модно объединять усиля стразу двух и более нейросетей, заставляя их трудиться надо одной задачей. К примеру, не так давно нейросетям Midjourney и GPT Chat дали очередное интересное задание — нарисовать образ прекрасной дамы к Международному женскому дню и придумать оригинальные поздравления.

В январе 2023 года корпорация Microsoft представила новый проект из области искусственного интеллекта под названием VALL-E. Нейросеть умеет весьма точно имитировать любой человеческий голос, предварительно послушав его всего три секунды. Некоторые специалисты опасаются, что через несколько лет мошенники смогут позвонить любому человеку голосом его мамы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:15
75
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх