Битва искусственных интеллектов: Google запустил соперника ChatGPT

Фото: begeton.com

По следам нашумевшего чат-бота ChatGPT компания Google запустила свой аналог под названием Bard, также основанный на принципе искусственного интеллекта (ИИ). Пока Bard доступен лишь в США и Великобритании и только пользователям старше 18 лет. Разработчики называют его экспериментом и, рассказывая о превосходствах над ChatGPT, предупреждают и об изъянах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ВВС.

Чат-бот — это компьютерная программа, призванная имитировать реальный диалог с пользователем. В ответ на его запрос она ищет в интернете информацию и компилирует из нее ответ, сформулированный максимально естественно.

Фото: iprofiles.ru/ol-ga-mihaylova-fedeeva

Одно из основных отличий Bard от главного конкурента ChatGPT заключается в том, что бот компании Google имеет доступ к самой свежей информации, тогда как ChatGPT ограничен данными не новее 2021 года.

У Bard также есть кнопка Google It, позволяющая напрямую обратиться к поисковику.

Вдобавок к этому чат компании Google перечисляет названия источников, из которых он почерпнул информацию для ответа на вопрос пользователя, таких, например, как Wikipedia.

Для пользования Bard нужно зарегистрироваться, и это возможно только для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Возрастное ограничение было установлено, в частности, для того, чтобы школьники не могли выдавать ответы бота за свое домашнее задание.

Фото: digitalconsulting.me

После выхода ChatGPT, моментально ставшего сенсацией, компания Google не стала торопиться с выпуском своей версии, дорабатывая ее возможности с большим акцентом на безопасность для пользователя.

В частности, бот Bard запрограммирован так, чтобы не отвечать на оскорбительные вопросы. Его фильтры не позволяют делиться вредоносным, нелегальным, непристойным контентом или персональными данными.

"Но как и с любыми инструментами, все эти преграды иногда могут и не сработать", — предупреждает вице-президент подразделения компании, занимающегося технологическими исследованиями Google Research Зубин Гахрамани.

Бард — это экперимент, он не всегда может давать верные ответы на постевленные задачи, предупреждает Google.

Разработчики также предупреждают, что на данный момент не могут гарантировать полную объективность и отсутствие дезинформации в ответах бота.

Это происходит потому, что бот "учится" на основе данных из мира интернета, а он полон сомнительных или вовсе ложных утверждений.

Фото: fishki.net

Напомним, за последние несколько месяцев чат-боты произвели революцию в интернете.

В задачу чат-ботов на основе искусственного интеллекта входит поиск информации и ответы на запросы пользователей. В числе прочего, они могут писать сочинения или эссе на заданную тему, создавать программный код, готовить деловые презентации и рекламные тексты и даже сочинять стихи.

Когда в ноябре 2022 года был запущен ChatGPT, только за первую неделю им воспользовались более миллиона человек, по данным разработчика бота, компании OpenAI.

С тех пор ChatGPT приобрела компания Microsoft, которая встроила его в браузер Bing, инвестировав в проект миллиарды долларов.

Компания также хочет внедрить его в приложения пакета Office, такие как Word, Excel и Powerpoint.

Bard появился лишь спустя четыре месяца. Он основан на комлексной языковой платформе под названием Lamda, которую Google разработал некоторое время назад, но для пользователей так и не открыл.

Фото: Harmeet Kaur/CNN

К примеру, нейросеть глубокого обучения ExoMiner помогла NASA открыть 301 новую экзопланету. А японские биоинформатики разработали нейросеть, которая способна определить особенности походки, характерные для людей и других животных с болезнью Паркинсона.

В последние годы нейросетями могут пользоваться не только учёные, но и простые обыватели. Удивительные открытия земляне делали при помощи нейросети Midjourney, например перенесли героев мульфильма "Простоквашино" в американский ситком.

Также стало модно объединять усиля стразу двух и более нейросетей, заставляя их трудиться надо одной задачей. К примеру, не так давно нейросетям Midjourney и GPT Chat дали очередное интересное задание — нарисовать образ прекрасной дамы к Международному женскому дню и придумать оригинальные поздравления.

В январе 2023 года корпорация Microsoft представила новый проект из области искусственного интеллекта под названием VALL-E. Нейросеть умеет весьма точно имитировать любой человеческий голос, предварительно послушав его всего три секунды. Некоторые специалисты опасаются, что через несколько лет мошенники смогут позвонить любому человеку голосом его мамы.