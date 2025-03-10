Непобеждённый супертяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов проведёт свой следующий бой на профессиональном ринге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит в рамках шоу "Битва храбрых" в Астане 5 апреля, хедлайнером которого станет бой чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы против француза Анауэля Нгамиссенге. Имя соперника Джалолова пока не объявлено.

"5 апреля. Астана. Скоро увидимся, Казахстан", — написал у себя в Instagram "Большой узбек", — поделившись постером своего поединка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bakhodir Jalolov (@bakhodirdjalolov)

Напомним, что для Баходира Джалолова этот бой станет первым выступлением в профи с ноября 2023 года. Двукратный олимпийский чемпион должен был отбоксировать в Канаде в феврале, но не был допущен до боя медицинской комиссией из-за болезни.