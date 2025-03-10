  • 10 Марта, 19:31
  • BAIGENEWS

Битва храбрых: тяжеловес Баходир Джалолов объявил свой бой в Казахстане

Хедлайнером вечера станет бой Жанибека Алимханулы против француза Анауэля Нгамиссенге.

Сегодня, 17:57
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gov.uz Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: gov.uz

Непобеждённый супертяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов проведёт свой следующий бой на профессиональном ринге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит в рамках шоу "Битва храбрых" в Астане 5 апреля, хедлайнером которого станет бой чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы против француза Анауэля Нгамиссенге. Имя соперника Джалолова пока не объявлено.

"5 апреля. Астана. Скоро увидимся, Казахстан", — написал у себя в Instagram "Большой узбек", — поделившись постером своего поединка.

 
 
 
 
 
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Публикация от Bakhodir Jalolov (@bakhodirdjalolov)

Напомним, что для Баходира Джалолова этот бой станет первым выступлением в профи с ноября 2023 года. Двукратный олимпийский чемпион должен был отбоксировать в Канаде в феврале, но не был допущен до боя медицинской комиссией из-за болезни. 

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