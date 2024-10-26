Битум загорелся на производстве в Таразе

В Жамбылской области потушили загорание битума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Таразе, по улице Мамбет батыра, на территории одного из ТОО в битумной яме произошло загорание битума. Огнеборцы МЧС при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров в течении получаса", — говорится в сообщении.