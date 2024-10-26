25 қазан Республика күні
  • 26 Октября, 19:05
  • BAIGENEWS

Битум загорелся на производстве в Таразе

Сегодня, 17:52
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: скриншот с видео

В Жамбылской области потушили загорание битума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Таразе, по улице Мамбет батыра, на территории одного из ТОО в битумной яме произошло загорание битума. Огнеборцы МЧС при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров в течении получаса", — говорится в сообщении.

Как уточнили спасатели, пострадавших нет.

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