Битум загорелся на производстве в Таразе
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
135Фото: скриншот с видео
В Жамбылской области потушили загорание битума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Таразе, по улице Мамбет батыра, на территории одного из ТОО в битумной яме произошло загорание битума. Огнеборцы МЧС при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров в течении получаса", — говорится в сообщении.
Как уточнили спасатели, пострадавших нет.
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