Битум горит в Костанайской области, огонь охватил два гектара

Фото: ДЧС Костанайской области

На территории бывшего асфальтобетонного завода в селе Фёдоровка загорелся битум. Огонь быстро распространился по сухой траве и охватил два гектара, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило на пульт 101 в 15:36.

"По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Огонь быстро распространился по сухой траве на площади два гектара. Тушение осложняется из-за образовавшегося густого едкого дыма. Усилиями сил ДЧС, местных исполнительных органов и коммунальных служб удалось локализовать пламя. Тушение продолжается", - сообщили в ДЧС региона.

Жертв и пострадавших.



