Биткоину предсказали рост до полумиллиона долларов к 2025 году

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Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки предсказал рост курса биткоина до 500 тысяч долларов к 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

"Приближается гигантский крах. Возможна депрессия. ФРС заставили печатать миллиарды фальшивых денег. К 2025 году золото по цене 5000 долларов, серебро по 500 долларов и биткоин по 500 тыс. долларов. Почему? Потому что вера в доллары США, фальшивые деньги будет разрушена. Золото и серебро — деньги богов. Биткоин — доллар для людей", — написал Кийосаки в своём Twitter-аккаунте.