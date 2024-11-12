Стоимость биткоина достигла 88 тысяч долларов

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США курс биткоина неуклонно растёт, устанавливая новые рекорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Всего за неделю биткоин прибавил в цене 20 тысяч долларов, достигнув, по данным Coin Desk, нового исторического максимума в 88 448 долларов.

Ещё 6 ноября цена биткоина составляла 66 700 долларов, затем он превысил отметку 77 000 долларов, на минувших выходных преодолел в 80 тысяч долларов, а вчера утром достиг уже 82 тысяч долларов и продолжил расти в течение дня. На момент публикации усреднённый курс биткоина составлял 87 165 долларов, согласно данным CoinDesk. Индекс CoinDesk 20 (CD20), отражающий изменения 20 крупнейших и наиболее ликвидных цифровых активов, вырос с момента выборов на 29%. Другие криптовалюты тоже активно растут.