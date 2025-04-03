Бывшая жена экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, Назым Кахарман, обвинила его семью в полном отказе от выплаты алиментов на их троих детей. В видеообращении на своем YouTube-канале она поделилась проблемами с исполнением алиментного соглашения, заключенного при разводе в 2020 году, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Кахарман, алименты часто не выплачивались вовремя, а также не покрывались важные расходы, включая оплату отдыха, услуги психолога, медицинские счета и лекарства для детей. Она отметила, что даже когда она направляла все суммы, которые платила за услуги, они оставались без внимания.

"В прошлом году не был оплачен отдых, не были оплачены услуги психолога, хотя мы обращались к нему много раз. Все счета от врачей и лекарства не были оплачены", – заявила она.

Назым Кахарман добавила, что алименты за март так и не были переведены, а более-менее стабильные выплаты начали поступать только в конце прошлого года. В своем видеообращении она также заявила, что 30 марта с ней связался адвокат семьи Бишимбаева и сообщил, что они полностью отказываются от дальнейших выплат.

Для справки, Куандыка Бишимбаева и Назым Кахарман развелись в 2020 году, через год после его освобождения из колонии по первому уголовному делу. Семья имеет троих детей, и по словам бывшей супруги, эта ситуация сильно затрудняет их жизнь.

Ранее, в сентябре 2024 года, Назым Кахарман обратилась к Генеральной прокуратуре и Верховному суду с жалобой по этому делу.

Напомним, в мае прошлого года Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

В конце июля его этапировали в колонию.