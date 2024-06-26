Бишимбаев и Байжанов проиграли апелляцию
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Суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции, передаёт BaigeNews.kz.
Сроки оставили без изменений. 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.
Суд разъяснил мотивы принятого решения.
"Изучив материалы уголовного дела, протоколы судебных заседаний, изучив доводы апелляционных жалоб, выслушав возражения на них, судебная коллегия пришла к выводу о законности и обоснованности приговора суда первой инстанции. Приговор может быть отменён и изменён только по процессуальным нарушениям", - сказала судья.
При формировании коллегии присяжных заседателей нарушений, которые повлияли или могли повлиять на постановление правосудного приговора и вердикт присяжных, не допущено. Доводы жалоб стороны защиты о том, что в ходе формирования коллегии присяжных заседателей судья нарушила порядок отбора кандидатов при освобождении кандидатов от участия в рассмотрении дела, не состоятельны.
Доводы о том, что из 12 присяжных более половины имеют предубеждения, объективного подтверждения не нашли.
Ранее Бишимбаев признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного.
Бакытжан Байжанов признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 432 Уголовного Кодекса РК.
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