Биометрию пассажиров планируют ввести во всех аэропортах Казахстана
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Министерство транспорта Казахстана рассказало о деятельности по цифровизации транспортной отрасли, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В целях оптимизации бизнес-процессов в сфере грузовых авиаперевозок в Казахстане успешно внедрена и действует информационная система "E-freight". Все авиакомпании и аэропорты подключены к платформе.Через электронное оформление и сопровождение грузов удалось значительно сократить временные потери при организации воздушных грузоперевозок.
В сфере пассажирских перевозок стало обыденным пользоваться услугами покупки электронных билетов, онлайн-бронирования и использования цифровых документов. Следующим шагом в цифровизации должна стать биометрическая идентификация пассажиров при посадке на рейс. Это в разы упростит и ускорит процесс посадки пассажиров в аэропортах.
В 2023 году биометрия в качестве пилотного проекта была внедрена в столичном аэропорту. При положительном опыте пилотный проект будет масштабирован на все аэропорты Казахстана.
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