"Биометрию" для перевозчиков, штрафы и доверенность введут на госгранице Казахстана

Борьба с созданием искусственного дефицита свободных очередей и спекуляцией бронированием продолжается на государственной границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.



На самом "модернизированном", имеющем наибольшую пропускную способность пункт пропуска казахстанско-китайской границы "Нур жолы - Хоргос" продолжает деятельность рабочая группа, в которую вошли сотрудники Главной транспортной прокуратуры РК и Комитета государственных доходов. Во время очередного совещания было принято несколько важных для рынка решений.

"Для борьбы с манипуляциями очередью принято решение внедрить в "CarGoRuqsat" биометрическую идентификацию личности. Система будет сопоставлять лицо пользователя на видео в момент идентификации с фотографией в его документах, которые пользователь загрузил при регистрации. Тем самым сокращается поле деятельности для тех посредников, которые не уполномочены перевозчиками и создающими необоснованный дефицит мест в электронной очереди с целью личной наживы. При этом, наоборот, уполномоченные перевозчиками посредники наравне с водителями смогут получить цифровую "доверенность" от владельца или балансодержателя авто", — сообщили в ведомстве.

В Комитете также уточнили, что каждый владелец или балансодержатель транспортного средства будет вносить данные о доверенных посредниках в систему, после чего такие посредники смогут самостоятельно бронировать очередь. Тем самым институт посредников будет поставлен на учёт в сервисе, что позволит отслеживать и анализировать "цифровые следы" каждого пользователя и его действий в системе. Это позволит оперативно и комплексно отслеживать подозрительную активность пользователей и выявлять вероятных нарушителей. В случаях, если пользователь более 10 раз в месяц отозвал бронь, или же не явился на пункт пропуска – система будет автоматически списывать со счета владельца или балансодержателя добровольную компенсацию в бюджет в размере 100 МРП за "простой" пункта пропуска.

"Как показал анализ, тех кто злоупотребляет с неиспользованием брони, достаточно много. К примеру, система выявила около 1,5 тысячи транспортных средств, которые не явились в пункт пропуска или же бронь по которым была отозвана более трёх раз за последний 30 дней. Однако, пока что рабочая группа решила установить "порог" в 10 случаев неиспользования брони в течение месяца. При этом система будет "мониторить" и если в этом списке будут авто одних и тех же владельцев или балансодержателей, этот порог будет снижен и практически все те, кто злоупотребляет подпадут по выплату компенсации в бюджет. Сейчас у нас нет задачи наказать. Сейчас необходимо подать сигнал рынку, что электронная система – это прозрачная система, в которой все операции хорошо видны и к тем, кто продолжит создавать искусственный дефицит будут приняты меры. Наша конечная задача – реализовать пропускной потенциал постов на сто процентов, это должно способствовать развитию транспортного потенциала нашей страны", — пояснили в Комитете госдоходов.

Члены рабочей группы также намерены проработать с АО "Государственное кредитное бюро" вопрос интеграции сервиса электронного бронирования с Единой базой данных по страхованию (ЕСБД). Сегодня в Сервис передаются неполные данные. В случае полноценной интеграции, система будет видеть кто именно имеет доверенность на управление транспортным средством, тем самым система исключит бронирование очереди неуполномоченными перевозчиками посредниками.