С 1 января 2025 года в Казахстане вступает в силу ряд новых законодательных инициатив, охватывающих социальную сферу, экономику, экологию и безопасность. Одним из самых значимых изменений станет рост минимальной заработной платы до 85 000 тенге. Также увеличиваются минимальные размеры базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге и пенсии – 62 771 тенге, передает BaigeNews.kz.

Социальная поддержка: МЗП и пенсии растут

Депутат Мажилиса РК Динара Наумова сообщила, что с текущего года прожиточный минимум для расчета базовых социальных выплат в Казахстане установлен на уровне 46 228 тенге.

"Приоритетной задачей бюджета остается исполнение социальных обязательств государства и поручений Президента. Более 38% всех расходов будут направлены на социальную сферу, включая индексацию выплат, увеличение стипендий студентам и оплату труда ученых", – подчеркнула Динара Наумова.

Также она отметила, что с 1 января 2025 года пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет будут увеличены на 8,5%.

"С 1 января 2025 года базовая пенсия будет увеличена на 6,5%, а солидарная пенсия — на 8,5%. При этом, несмотря на индексирование, пенсионный возраст останется прежним: мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 61 год", – рассказала спикер.

Также планируется расширение доступа к медицинским услугам, повышение зарплат преподавателей вузов и поддержка проектов в области образования и науки.

Для поддержки экономики будут выделены средства на развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, промышленности и других отраслей.

Жилищная политика: новые возможности для граждан

Важные изменения коснутся и жилищной сферы. По словам Наумовой, в текущем году начнет работу национальный институт развития "Отбасы банк", который займется учетом и распределением жилья.

Среди новшеств — право приватизации арендного жилья, поддержка семей сотрудников погибших при исполнении обязанностей, а также расширение категорий граждан, имеющих право на первоочередное получение жилья.

"Мы делаем жилье доступным для всех категорий граждан. Вдовы и социально уязвимые группы теперь будут иметь дополнительные гарантии", – добавила депутат.

Новые возможности для бизнеса

Как отметила Динара Наумова, для предпринимателей начнет действовать закон "О государственных закупках", который упрощает процессы и повышает конкуренцию.

Также запустится система платежей через единый QR-код, которая сделает оплату быстрее и безопаснее. Система будет работать с любыми банками и обеспечена надежной криптографической защитой и электронной цифровой подписью для безопасности транзакций.

"Бизнес почувствует изменения: будут снижены налоговые льготы, но предложены стимулы для инвестиций. Дифференциация налога на прибыль станет важным шагом к поддержке различных секторов экономики, включая сельское хозяйство, где ставка снизится до 3%. Для банков и игорного бизнеса — 25%, для социальной сферы и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Базовая ставка остается на уровне 20%", – отметила Наумова.

Планируется, что к 2026 году заработает новый Налоговый кодекс, который сократит количество налогов и сделает систему более прозрачной.

"Специальные налоговые режимы будут сокращены до трех: для самозанятых, для малого и среднего бизнеса и для крестьянских или фермерских хозяйств. Будут предусмотрены меры стимулирования инвестиций. Новшества проекта касаются и налогообложения физических лиц. Предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда", – поделилась спикер.

Безопасность: усиление борьбы с преступностью

По словам Динары Наумовой, в этом году будет разработан законопроект о профилактике правонарушений, направленный на развитие инновационных и цифровых методов борьбы с различными формами правонарушений.

"Для оформления микрокредитов в онлайн-формате вводятся обязательные биометрия и электронная подпись. Микрофинансовые организации также обязаны будут проверять, принадлежит ли банковский счет клиенту", – поделилась спикер.

Размеры штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм были снижены на 30%. Теперь штрафы составляют: для физических лиц — 20 МРП вместо 30 МРП, для малого бизнеса — 160 МРП вместо 230 МРП, для среднего бизнеса — 210 МРП вместо 310 МРП.

Одновременно были увеличены штрафы за недобросовестные действия коллекторских агентств: для малого бизнеса — с 100 до 200 МРП, для среднего — с 200 до 400 МРП, для крупных компаний — с 300 до 600 МРП.

"Штраф за нарушение коллекторскими агентствами правил их работы (кроме нечестных действий) для крупных компаний увеличен с 150 до 300 МРП. Если должника вводят в заблуждение о размере, причинах и условиях долга по банковскому кредиту или микрокредиту, то физическое лицо получит штраф в размере 15 МРП", – пояснила депутат Наумова.

Кроме того, усилится контроль за незаконным оборотом наркотиков, включая введение нового состава преступления за массовое производство наркотических веществ.

"Предложено выделить незаконное изготовление, переработку и производство наркотических средств с целью сбыта в отдельную статью 297-1 Уголовного кодекса. За эти преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до 20 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – подчеркнула Наумова.

По словам Динары Наумовой, изменения в законодательстве Казахстана нацелены на улучшение социальной защиты граждан, поддержку бизнеса и повышение безопасности. Они призваны укрепить экономику и создать более комфортные условия для жизни.