Мажилисмен Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе к премьер-министру отметил, что динамичное развитие современных технологий и искусственного интеллекта привело к тому, что сегодня повсеместно изображения казахстанцев несанкционированно фиксируются при предоставлении самых обыденных услуг, передаёт BaigeNews.kz. Банки, точки розничной торговли абонентских номеров связи, образовательные учреждения, детские сады, больницы, поликлиники, пропускные пункты бизнес центров- везде, куда бы гражданин не пошел, его биометрия фиксируется вне зависимости от желания человека и вне зависимости от обоснованности принятия таких мер. При этом, отказ в предоставлении биометрических данных гражданина может повлечь за собой отказ в предоставлении тех же банковских услуг или услуг оператора сотовой связи.

"Таким образом наших граждан вынуждают поневоле становиться субъектом сбора персональных данных (биометрии). Посредством публичной оферты, на которую по умолчанию соглашаются граждане, получив услугу, операторы сотовой связи и банки имеют право бесконтрольно и без ограничений передавать персональные данные третьим лицам", - сказал он.

По его мнению, полученная биометрия бесконтрольно используется в республике.

"Популярные социальные сети, такие как YouTube, Instagram заполнены рекламными роликами финансовых пирамид, в которых используются от первого лица изображения и голоса известных личностей. Это обстоятельство ярко демонстрирует, что биометрия наших граждан, их изображения и даже голоса не защищены от несанкционированного использования в преступных целях", - добавил Магераммов.

Мажилисмен отметил, что сегодня возможности искусственного интеллекта неограниченно велики. Достаточно завладеть одним лишь фотоматериалом, чтобы сгенерировать полностью реалистичную биометрическую картину гражданина.

"Данное обстоятельство является бомбой замедленного действия. Сегодня бесконтрольно устанавливаются камеры видеонаблюдения, бесконтрольно хранятся и используются материалы с этих камер. Мы видим, насколько мы беспомощны в вопросах защиты наших граждан в сфере киберпреступлений. Каким же образом уполномоченный орган намерен производить защиту биометрии граждан, которая находится в бесконечном количестве баз данных неограниченного количества людей?", - сообщил депутат.

Магеррамов считает, что тдельного внимания требует бесконтрольное использование искусственного интеллекта детьми в процессе обучения.

"Сегодня популярность набирает генеративный искусственный интеллект ChatGPT, которые способны генерировать решения школьных задач, упражнений, выдать краткое содержание романов и т.д. Как мы все пониманием, такой подход к обучению- сводит к нулю способность критически мыслить, резко негативно сказывается на получаемых знаниях и приводит к сложностям в принятии важных решений самостоятельно. Такими темпами, мы рискуем потерять огромный интеллектуальный потенциал страны. Мы формируем поколение, которое не будет способно оперативно реагировать и решать сложные задачи, которые встанут на их жизненном пути", - подчеркнул он.

Мажилисмен предложил уполномоченному органу на уровне подзаконного акта регламентировать использование искусственного интеллекта в учебных заведениях, а также обеспечить четкий и прозрачный механизм сбора, обработки и хранения персональных данных.