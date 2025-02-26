О фактах сговора между недобросовестными нотариусами, микрофинансовыми организациями, коллекторами и частными судебными исполнителями заявило министерство юстиции. В связи с этим ведомство планирует внедрить биометрическую идентификацию для юруслуг, передает BaigeNews.kz.

"Сложилась негативная практика, когда исполнительные надписи совершались без письменного признания долга и не по месту жительства должника. Это делали недобросовестные нотариусы по договоренности с микрофинансовыми организациями, коллекторскими компаниями и частными судебными исполнителями. В этой связи, планируем ряд системных шагов, которые обеспечат прозрачность предоставляемой услуги. Обеспечить возможность открытия "Личного кабинета сторон" в системе "Е-нотариат", через биометрическую идентификацию", - сказал на заседании правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Помимо этого будет предоставлена возможность подачи взыскателю и должнику возражения либо своевременного погашения долга через "Личный кабинет".

Это позволить исключим аффилированность взыскателя и частного судебного исполнителя через автоматическое распределение исполнительных надписей по письменным сделкам, а также установить контроль за соблюдением территориальности (должника) и запрет нотариусам совершать исполнительные надписи другого региона.