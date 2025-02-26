Биометрическую идентификацию планирует внедрить Минюст для юруслуг
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О фактах сговора между недобросовестными нотариусами, микрофинансовыми организациями, коллекторами и частными судебными исполнителями заявило министерство юстиции. В связи с этим ведомство планирует внедрить биометрическую идентификацию для юруслуг, передает BaigeNews.kz.
"Сложилась негативная практика, когда исполнительные надписи совершались без письменного признания долга и не по месту жительства должника. Это делали недобросовестные нотариусы по договоренности с микрофинансовыми организациями, коллекторскими компаниями и частными судебными исполнителями.
В этой связи, планируем ряд системных шагов, которые обеспечат прозрачность предоставляемой услуги. Обеспечить возможность открытия "Личного кабинета сторон" в системе "Е-нотариат", через биометрическую идентификацию", - сказал на заседании правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев.
Помимо этого будет предоставлена возможность подачи взыскателю и должнику возражения либо своевременного погашения долга через "Личный кабинет".
Это позволить исключим аффилированность взыскателя и частного судебного исполнителя через автоматическое распределение исполнительных надписей по письменным сделкам, а также установить контроль за соблюдением территориальности (должника) и запрет нотариусам совершать исполнительные надписи другого региона.
"Уже запущен пилотный проект смс-уведомления сторон о совершении исполнительной надписи. Мы видим результаты. К примеру, должникам поступает сообщение нотариусов о совершенной исполнительной надписи и должник, узнав о долге, своевременно его оплачивает", - заключил министр.
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