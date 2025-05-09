Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о намерении передать 99% своего состояния на благотворительность в течение ближайших 20 лет. Об этом он сообщил на своём официальном сайте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.

"Когда я умру, обо мне будут говорить много разного, но я твёрдо намерен сделать так, чтобы обо мне не сказали: “он умер богатым”", — написал Гейтс. В своей публикации он также процитировал американского промышленника Эндрю Карнеги: "Тот, кто умирает богатым, умирает в позоре".

По словам миллиардера, он решил ускорить темпы благотворительности. Если ранее предполагалось, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс продолжит работу десятилетиями после его смерти, теперь он планирует, что организация завершит свою деятельность к 2045 году.

Согласно опубликованным данным, состояние Гейтса на сегодняшний день оценивается в $108 млрд. Даже после передачи 99% средств, он, по его расчётам, останется долларовым миллиардером. По прогнозам, за два десятилетия фонд направит на благотворительные цели около $200 млрд — окончательная сумма будет зависеть от экономической ситуации и уровня инфляции.

Основные направления работы фонда в ближайшие годы — борьба с заболеваниями, от которых по-прежнему умирают матери и дети, ликвидация инфекционных болезней (включая малярию и корь), а также снижение уровня бедности в развивающихся странах.

В интервью BBC Гейтс отметил, что его решение связано с желанием действовать здесь и сейчас: "Мы можем тратить гораздо больше, если только не собираемся жить вечно, и я знаю, что эти траты будут соответствовать моим ценностям".

Биллу Гейтсу осенью 2025 года исполнится 70 лет. Он основал компанию Microsoft вместе с Полом Алленом в 1975 году. В 2000 году он покинул пост генерального директора, в 2014 — ушёл с должности председателя совета директоров, а в 2020 — полностью вышел из состава совета.

Ранее Гейтс также прокомментировал сокращения международной помощи со стороны США и раскритиковал Илона Маска, заявив, что подобные меры могут привести к гибели миллионов детей.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс — один из крупнейших в мире — за 25 лет существования направил на благотворительность около $100 млрд. Среди приоритетов фонда — здравоохранение, вакцинация, борьба с инфекциями и поддержка образовательных программ.