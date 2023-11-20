Били и вымогали крупную сумму денег у иностранца рэкетиры в Алматинской области
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Группу вымогателей задержали алматинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что семь человек в возрасте от 21 года до 46 лет на территории одного из складов Каскелена били и угрожали иностранцу, вымогая у него крупную сумму денег.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области и отдела специального назначения задержали преступников.
Дело зарегистрировано по статье 194 части 2 пункту 2 Уголовного кодекса РК (Вымогательство).
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с проверкой подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. По результатам этих работ материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения.
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