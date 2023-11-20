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Били и вымогали крупную сумму денег у иностранца рэкетиры в Алматинской области

Сегодня, 14:34
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34
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Фото: Polisia.kz

Группу вымогателей задержали алматинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что семь человек в возрасте от 21 года до 46 лет на территории одного из складов Каскелена били и угрожали иностранцу, вымогая у него крупную сумму денег.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области и отдела специального назначения задержали преступников.

Дело зарегистрировано по статье 194 части 2 пункту 2 Уголовного кодекса РК (Вымогательство).

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с проверкой подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. По результатам этих работ материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения.

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