Били и вымогали крупную сумму денег у иностранца рэкетиры в Алматинской области

Группу вымогателей задержали алматинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что семь человек в возрасте от 21 года до 46 лет на территории одного из складов Каскелена били и угрожали иностранцу, вымогая у него крупную сумму денег.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области и отдела специального назначения задержали преступников.

Дело зарегистрировано по статье 194 части 2 пункту 2 Уголовного кодекса РК (Вымогательство).

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с проверкой подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. По результатам этих работ материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения.