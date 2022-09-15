open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Били битой и кувалдой: в Актау завели уголовное дело по факту издевательств над парнями
facebook.com/murataben Сегодня, 16:26
288
Фото: facebook.com/murataben

Били битой и кувалдой: в Актау завели уголовное дело по факту издевательств над парнями

В Актау возбудили уголовное дело поосле появления видео с издевательствами над подозреваемыми закладчиками. Видеоролики, в которых люди в масках избивают двух молодых парней распространялись в мессенджерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На одном из видео парня, которого судя по разговорам, подозревают в закладке наркотиков. Он кладёт руку на камень, и люди в масках бьют по ней цепью. На другом видео парня избивают битой.

"По видеозаписям, распространяемым в социальных сетях о применении насилия молодыми людьми в масках к двум гражданам с помощью биты и кувалды, сообщаем, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьм 293 УК РК", - сообщили в полиции. 

Установлено, что что оба факта имели место в Актау в разное время.

Полицейские уже установили обоих потерпевших и троих подозреваемых в возрасте 16 и 21 года, которые в настоящее время задержаны. По задержанию ещё одного подозреваемого ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#нападение #избиение #Социальные Сети #видео #Актау
Сегодня, 16:26
288
Журналист
Наверх