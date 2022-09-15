Били битой и кувалдой: в Актау завели уголовное дело по факту издевательств над парнями

Фото: facebook.com/murataben

В Актау возбудили уголовное дело поосле появления видео с издевательствами над подозреваемыми закладчиками. Видеоролики, в которых люди в масках избивают двух молодых парней распространялись в мессенджерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

На одном из видео парня, которого судя по разговорам, подозревают в закладке наркотиков. Он кладёт руку на камень, и люди в масках бьют по ней цепью. На другом видео парня избивают битой.

"По видеозаписям, распространяемым в социальных сетях о применении насилия молодыми людьми в масках к двум гражданам с помощью биты и кувалды, сообщаем, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьм 293 УК РК", - сообщили в полиции.

Установлено, что что оба факта имели место в Актау в разное время.

Полицейские уже установили обоих потерпевших и троих подозреваемых в возрасте 16 и 21 года, которые в настоящее время задержаны. По задержанию ещё одного подозреваемого ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания.