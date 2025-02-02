Министерство транспорта Казахстана объявило 24 внутренних авиамаршрута, стоимость билетов на которые в 2025 году будет субсидировать государство, передаёт BaigeNews.kz.

Выполнять рейсы будут авиаперевозчики SCAT, Qazaq Air и "Южное Небо", которые определены по итогам конкурсных процедур.

"Субсидируемые маршруты позволят жителям страны путешествовать по доступным ценам и обеспечат развитие внутреннего авиарынка. Билеты по вышеуказанным авиамаршрутам уже доступны для приобретения на официальных сайтах авиакомпаний", – сообщает Минтранс.

Маршруты авиакомпании SCAT (стоимость в одну сторону):

Петропавловск – Шымкент – Петропавловск – 25 000 тенге

Кокшетау – Шымкент – Кокшетау – 25 000 тенге

Алматы – Балхаш – Алматы – 14 000 тенге

Астана – Урджар – Астана – 16 000 тенге

Астана – Ушарал – Астана – 18 000 тенге

Кокшетау – Актау – Кокшетау – 30 000 тенге

Алматы – Петропавловск – Алматы – 30 000 тенге

Алматы – Урджар – Алматы – 14 000 тенге

Алматы – Ушарал – Алматы – 18 000 тенге

Астана – Балхаш – Астана – 14 000 тенге

Туркестан – Актау – Туркестан – 28 000 тенге

Туркестан – Актобе – Туркестан – 31 000 тенге

Туркестан – Уральск – Туркестан – 33 000 тенге

Тараз – Алматы – Тараз – 16 000 тенге

Тараз – Атырау – Тараз – 28 000 тенге

Маршруты авиакомпании Qazaq Air (стоимость в одну сторону):

Алматы – Кокшетау – Алматы – 30 000 тенге

Астана – Петропавловск – Астана – 15 000 тенге

Туркестан – Костанай – Туркестан – 31 000 тенге

Туркестан – Караганда – Туркестан – 20 000 тенге

Жезказган – Караганда – Жезказган – 10 000 тенге

Астана – Павлодар – Астана – 15 000 тенге

Жезказган – Шымкент – Жезказган – 18 000 тенге

Маршруты авиакомпании "Южное Небо" (стоимость в одну сторону):

Семей – Урджар – Семей – 14 000 тенге

Усть-Каменогорск – Зайсан – Усть-Каменогорск – 15 000 тенге