Билеты от 10 тысяч тенге: перелёт в какие города Казахстана будет дешёвым
Это 24 социально значимых авиамаршрута.
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Министерство транспорта Казахстана объявило 24 внутренних авиамаршрута, стоимость билетов на которые в 2025 году будет субсидировать государство, передаёт BaigeNews.kz.
Выполнять рейсы будут авиаперевозчики SCAT, Qazaq Air и "Южное Небо", которые определены по итогам конкурсных процедур.
"Субсидируемые маршруты позволят жителям страны путешествовать по доступным ценам и обеспечат развитие внутреннего авиарынка. Билеты по вышеуказанным авиамаршрутам уже доступны для приобретения на официальных сайтах авиакомпаний", – сообщает Минтранс.
Маршруты авиакомпании SCAT (стоимость в одну сторону):
Петропавловск – Шымкент – Петропавловск – 25 000 тенге
Кокшетау – Шымкент – Кокшетау – 25 000 тенге
Алматы – Балхаш – Алматы – 14 000 тенге
Астана – Урджар – Астана – 16 000 тенге
Астана – Ушарал – Астана – 18 000 тенге
Кокшетау – Актау – Кокшетау – 30 000 тенге
Алматы – Петропавловск – Алматы – 30 000 тенге
Алматы – Урджар – Алматы – 14 000 тенге
Алматы – Ушарал – Алматы – 18 000 тенге
Астана – Балхаш – Астана – 14 000 тенге
Туркестан – Актау – Туркестан – 28 000 тенге
Туркестан – Актобе – Туркестан – 31 000 тенге
Туркестан – Уральск – Туркестан – 33 000 тенге
Тараз – Алматы – Тараз – 16 000 тенге
Тараз – Атырау – Тараз – 28 000 тенге
Маршруты авиакомпании Qazaq Air (стоимость в одну сторону):
Алматы – Кокшетау – Алматы – 30 000 тенге
Астана – Петропавловск – Астана – 15 000 тенге
Туркестан – Костанай – Туркестан – 31 000 тенге
Туркестан – Караганда – Туркестан – 20 000 тенге
Жезказган – Караганда – Жезказган – 10 000 тенге
Астана – Павлодар – Астана – 15 000 тенге
Жезказган – Шымкент – Жезказган – 18 000 тенге
Маршруты авиакомпании "Южное Небо" (стоимость в одну сторону):
Семей – Урджар – Семей – 14 000 тенге
Усть-Каменогорск – Зайсан – Усть-Каменогорск – 15 000 тенге
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