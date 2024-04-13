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Билеты на поезда во время паводков не подорожают — КТЖ

Сегодня, 11:53
АВТОР
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railways.kz Сегодня, 11:53
Сегодня, 11:53
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Фото: railways.kz

На время паводка стоимость билетов на поезда АО "Пассажирские перевозки" не повышалась и будет оставаться на прежнем уровне. Об этом сообщили в пресс-службе КТЖ, передаёт BaigeNews.kz.

"Стоимость проезда в поездах сообщением  Уральск -Кызылорда  в купейных вагонах составляет 13 915 тенге,  плацкартных — 9 216 тенге. Проезд  в поездах  по направлению Атырау-Астана-Караганды стоит 18 114 тенге в купе и 11 898 тенге в плацкарте. Более того, КТЖ бесплатно вывезло 13 тыс. человек из паводкоопасных зон страны. В том числе по маршрутам Атырау-Кульсары-Макат и Атырау-Кульсары-Мангистау перевезено 10 тысяч человек. Также перевезено  около 2,7 тысячи человек личного состава Национальной гвардии  и МЧС РК. Багажными вагонами  доставляется   гуманитарная помощь", — говорится в сообщении.

Национальный перевозчик с 13 апреля назначает дополнительные поезда по маршрутам Уральск-Кызылорда, Атырау-Астана-Караганды и Атырау-Алматы. Дополнительные прицепные вагоны добавлены к пассажирским поездам в направлении Астана-Атырау-Астана. Это позволит вывезти дополнительно порядка двух тысяч пассажиров.

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