Бил ботинками и кулаками: командира из войсковой части осудили в Акмолинской области

В военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрели уголовное дело по обвинению командира минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 31775 Минобороны старшего лейтенанта М. в превышении власти, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что М. применял силу к военнослужащим срочной службы, рядовым К., П. и Ю.

"30 января 2024 года около 16:00 во время чистки оружия личного состава командир батареи М. дал команду уборщикам спальных помещений К., П. и Ю. навести порядок в спальнях. Примерно в 17:25, выразив свое недовольство беспорядком в помещении, М. дал команду "К бою", после чего нанёс потерпевшим удары ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, в разные области тела, затем кулаком в область лица, причинив рядовым физическую боль, унизив честь и достоинство последних", - сообщили в суде.

На следующий день около 9:00 во время практических стрельб на учебном-полевом центре М. дал личному составу команду построиться, а после трижды ударил К. кулаком по лицу.

"По дороге в казарму М. задевал честь и достоинства рядового К. нецензурной бранью, а по прибытии, оставив его одного на улице, заставлял выполнять физические упражнения. Рядовой К. в силу служебной зависимости и боязни не мог противостоять незаконным действиям М", - уточнили в суде.

М. лишили воинского звания, поскольку он совершил умышленное уголовное правонарушение и своими действиями дискредитировал звание офицера Вооруженных сил РК.

Приговором суда он признан виновным. Мужчину лишили свободы на два года.