Бибисара Асаубаева завершила Гран-при Никосии матчем с гроссмейстером

Фото: instagram.com/bibisarachess

Бибисара Асаубаева, международный мастер из Казахстана, сыграла матч с российским гроссмейстером Екатериной Лагно на Гран-при в кипрской Никосии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская шахматистка сыграла чёрными фигурами. Победитель встречи не был определён и игра завершилась ничьей.

Отметим, что в общем зачете Гран-при в Никоссии 19-летняя Бибисара заняла девятую строчку с 5,5 баллами, имея в активе две победы над Александрой Костенюк и Беллой Хотенашвили. Отставание от лидера немки Динары Вагнер составило 1,5 очка.

Отметим, что всего на Гран-при приняли участие 12 спортсменок.