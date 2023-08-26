Бибисара Асаубаева заняла первое место на фестивале в Абу-Даби
Сегодня, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
288Фото: instagram.com/bibisarachess
В Абу-Даби завершился представительный фестиваль по шахматам. Среди женщин первое место у Бибисары Асаубаевой, которая завоевала 5,5 очков из 9 возможных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inaktau.kz.
Показанный результат вывел спортсменку на первое место в рейтинг-листе казахстанских шахматисток.
Ранее сообщалось, что Шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга FIDE.
20 апреля министр спорта и культуры Асхат Оралов наградил Асаубаеву за ее заслуги высоким званием заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по шахматам. Она стала первым казахстанским шахматистом, которая удостоилась этого звания.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген удивил поклонников новой песней
- Деньги на ветер: почему в ВКО ремонт дорог затягивается на много лет?
- Семейная пара без ног из Карагандинской области вдохновляет своим оптимизмом
- Ярмарка пройдёт в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана
- Уроженка Казахстана находилась на борту разбившегося самолета Евгения Пригожина