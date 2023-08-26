  • 26 Августа, 22:03
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Бибисара Асаубаева заняла первое место на фестивале в Абу-Даби

Сегодня, 20:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/bibisarachess Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
288
Фото: instagram.com/bibisarachess

В Абу-Даби завершился представительный фестиваль по шахматам. Среди женщин первое место у Бибисары Асаубаевой, которая завоевала 5,5 очков из 9 возможных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Показанный результат вывел спортсменку на первое место в рейтинг-листе казахстанских шахматисток.

Ранее сообщалось, что Шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга FIDE.

20 апреля министр спорта и культуры Асхат Оралов наградил Асаубаеву за ее заслуги высоким званием заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по шахматам. Она стала первым казахстанским шахматистом, которая удостоилась этого звания.

 

Самое читаемое

Наверх