Бибисара Асаубаева заняла первое место на фестивале в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился представительный фестиваль по шахматам. Среди женщин первое место у Бибисары Асаубаевой, которая завоевала 5,5 очков из 9 возможных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Показанный результат вывел спортсменку на первое место в рейтинг-листе казахстанских шахматисток.

Ранее сообщалось, что Шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга FIDE.

20 апреля министр спорта и культуры Асхат Оралов наградил Асаубаеву за ее заслуги высоким званием заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по шахматам. Она стала первым казахстанским шахматистом, которая удостоилась этого звания.