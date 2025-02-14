Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева ответила, в каком случае завершит карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"У меня еще много целей, нужно их достигнуть. Завершу, когда будет неинтересно", – заявила Асаубаева в своем Инстаграм.

20-летняя казахстанка является гроссмейстером среди женщин (2019), международным мастером (2020) среди мужчин, двукратной чемпионкой мира по блицу (2021, 2022) – в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой в этом виде состязаний, серебряной призеркой Чемпионата мира по рапиду (2021).