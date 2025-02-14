Бибисара Асаубаева высказалась о завершении карьеры
Шахматистка заверила, что у нее впереди много планов.
Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
132Фото: instagram.com/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева ответила, в каком случае завершит карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
"У меня еще много целей, нужно их достигнуть. Завершу, когда будет неинтересно", – заявила Асаубаева в своем Инстаграм.
20-летняя казахстанка является гроссмейстером среди женщин (2019), международным мастером (2020) среди мужчин, двукратной чемпионкой мира по блицу (2021, 2022) – в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой в этом виде состязаний, серебряной призеркой Чемпионата мира по рапиду (2021).