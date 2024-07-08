Бибисара Асаубаева выиграла международный турнир в Баку
Вчера, 22:49
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Вчера, 22:49Вчера, 22:49
145Фото: instagram.com/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в своем инстаграме сообщила о том, что стала победительницей турнира Baku Open 2024 в Азербайджане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Закончился турнир по шахматам „Баку Опен 2024“, заняла первое место среди женщин!", — написала Асаубаева в публкации на своей странице в социальной сети.
Отметим, что 20-летняя казахстанка с 2020-го года является международным мастером, а с 2017-го года мастером ФИДЕ. В 2019-м году Бибисара получила звание гроссмейстера среди женщин.
Отметим, что в 2021-м году Асаубаева также была признана лучшей шахматисткой Азии.
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