Бибисара Асаубаева выиграла международный турнир в Баку

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в своем инстаграме сообщила о том, что стала победительницей турнира Baku Open 2024 в Азербайджане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Закончился турнир по шахматам „Баку Опен 2024“, заняла первое место среди женщин!", — написала Асаубаева в публкации на своей странице в социальной сети.

Отметим, что 20-летняя казахстанка с 2020-го года является международным мастером, а с 2017-го года мастером ФИДЕ. В 2019-м году Бибисара получила звание гроссмейстера среди женщин.

Отметим, что в 2021-м году Асаубаева также была признана лучшей шахматисткой Азии.