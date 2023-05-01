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Сегодня, 20:46
353
353Фото: instagram.com/bibisarachess
Бибисара Асаубаева вошла в ТОП-5 мирового рейтинга
Двукратная чемпионка мира по блицу, 19-летняя Бибисара Асаубаева в социальных сетях рассказала о том, что улучшила свою позицию в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz.
"После обсчета последних турниров нахожусь в топ-5 рейтинга среди лучших шахматисток мира по блицу", — сообщила она в "сторис".
Напомним, двукратная чемпионка мира в дисциплине блиц на завершившемся накануне матчевом противостоянии сборных Казахстана и мира 19-летняя шахматистка дважды сенсационно обыграла четырёхкратную чемпионку мира и лидера рейтинга ФИДЕ среди женщин китаянку Хоу Ифань. После чего Бибисара стала заслуженным мастером спорта РК по шахматам.
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