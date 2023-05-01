Бибисара Асаубаева вошла в ТОП-5 мирового рейтинга

Фото: instagram.com/bibisarachess

Двукратная чемпионка мира по блицу, 19-летняя Бибисара Асаубаева в социальных сетях рассказала о том, что улучшила свою позицию в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz.

"После обсчета последних турниров нахожусь в топ-5 рейтинга среди лучших шахматисток мира по блицу", — сообщила она в "сторис".

Напомним, двукратная чемпионка мира в дисциплине блиц на завершившемся накануне матчевом противостоянии сборных Казахстана и мира 19-летняя шахматистка дважды сенсационно обыграла четырёхкратную чемпионку мира и лидера рейтинга ФИДЕ среди женщин китаянку Хоу Ифань. После чего Бибисара стала заслуженным мастером спорта РК по шахматам.