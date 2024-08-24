Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ в Тбилиси

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ среди женщин в Тбилиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Асаубаева завершила выступление на турнире с 5,5 очками — она одержала две победы и семь раз сыграла вничью. Первое место заняла представительница Польши Алина Кашлинская — у нее 6 очков (три победы и шесть ничьих). Третье место заняла греческая шахматистка Ставрула Цолакиду — 5 очков (одна победа и восемь ничьих).

Напомним, Бибисара Асаубаева — двукратная чемпионка мира по блицу — она побеждала на мировом первенстве в 2021 и 2022 годах. Также в 2021 году казахстанка стала самой молодой чемпионкой в истории шахмат в этом виде соревнований.