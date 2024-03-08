Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию на шахматном фестивале в Москве
Сегодня, 11:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
161Фото: instagram.com/kzchessfederation
Казахстанка Бибисара Асаубаева заняла первое место на прошедшем в Москве шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.
В соревновании приняли участие шахматисты, которые имеют в рейтинге FIDE более 2300 баллов. Кроме того, в турнире выступили и участники до 15 лет.
Вместе с Асаубаевой на фестивале честь Казахстана защищали Казбек Ногербек (18-е место), Даниал Сапенов (21-е), Рамазан Жалмаханов (38-е), Алишер Сүлейменов (65-е). Всего в турнире приняли участие свыше 500 человек.
Самое читаемое
- Избитый в Караганде водитель скорой помощи подал иск
- Пропавшего шесть лет назад астанчанина нашли полицейские
- Новые правила прописки для граждан и иностранцев утвердили в Казахстане
- Пять человек погибли при крушении частного самолета в Африке
- Таможенников Туркестанской области подозревают в получении взяток