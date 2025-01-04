Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прокомментировала разделение первого места между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Скажу как шахматистка, играть 31-го числа неприятно, а учитывая, какое у них было напряжение, и что они играли часов пять, их понять можно. Думаю имело смысл в правилах прописать армагеддон, и такой ситуации бы не возникло", - сказала Асаубаева в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на 1 января завершился чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке. Норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий не смогли выявить победителя и разделили первое место. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Сама Бибисара не сумела войти в список призеров. За выход в полуфинал американского турнира казахстанка уступила китаянке Лэй Тинцзе со счетом 2,5:1,5, которая далее добралась до финала. Но в решающем матче она проиграла своей соотечественнице - Цзюй Вэньцзюнь. "Бронзу" мирового первенства увезли российская шахматистка Екатерина Лагно и Рамешбабу Вайшали из Индии. В итоге лидер женской сборной Казахстана закончила оба турнира в Нью-Йорке в топ-8.