Легендарная казахстанская оперная певица, лауреат Государственной премии Бибигуль Тулегенова приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции, передаёт BaigeNews.

Голосование для Бибигуль Ахметовны проходило на дому. Урну для бюллетеней представители избирательного участка №559 привезли по месту жительства Бибигуль Ахметовны.

Артистка подчеркнула значимость данного события для страны. По ее словам, участие в референдуме – это ответственность каждого гражданина за будущее Казахстана.

"Подобные решения требуют тщательного осмысления, так как они оказывают влияние не только на текущую ситуацию в стране, но и на будущее следующих поколений. Я горжусь тем, что могу внести свой голос в этот важный для страны вопрос", – отметила Бибигуль Ахметовна.

Казахстан, по словам оперной певицы, все еще молодое государство и его надо поддерживать, принимая участия в важных для страны событиях, тем самым выбирать для нашего государства наилучший путь развития.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции на территории Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме.

Одними из первых на избирательный участок №388 в школе-лицее №48 прибыли глава города Ерболат Досаев вместе с супругой, которые приняли участие в голосовании. Жители Алматы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.