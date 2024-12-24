Биатлонисты Казахстана вошли в топ-10 Кубка IBU в Австрии
Они проявили себя в одиночной смешанной эстафете.
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
105Фото: НОК РК
Стало известно, что казахстанские биатлонисты Ольга Полторанина и Никита Акимов успешно выступили на Кубке IBU в Обертиллиахе (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Спортсмены проявили себя в одиночной смешанной эстафете.
"Представители команды Казахстана в этом виде программы финишировали на седьмом месте", - отмечено в сообщении.
Победу праздновала Норвегия. Франция стала второй, а Германия завершила гонку с "бронзой".
Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодаре юным биатлонистам построили тёплые раздевалки.
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