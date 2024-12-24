Стало известно, что казахстанские биатлонисты Ольга Полторанина и Никита Акимов успешно выступили на Кубке IBU в Обертиллиахе (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмены проявили себя в одиночной смешанной эстафете.

"Представители команды Казахстана в этом виде программы финишировали на седьмом месте", - отмечено в сообщении.

Победу праздновала Норвегия. Франция стала второй, а Германия завершила гонку с "бронзой".

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодаре юным биатлонистам построили тёплые раздевалки.