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Биатлонисты Казахстана вошли в топ-10 Кубка IBU в Австрии

Они проявили себя в одиночной смешанной эстафете.

Сегодня, 18:31
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31
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Фото: НОК РК

Стало известно, что казахстанские биатлонисты Ольга Полторанина и Никита Акимов успешно выступили на Кубке IBU в Обертиллиахе (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмены проявили себя в одиночной смешанной эстафете.

"Представители команды Казахстана в этом виде программы финишировали на седьмом месте", - отмечено в сообщении.

Победу праздновала Норвегия. Франция стала второй, а Германия завершила гонку с "бронзой". 

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодаре юным биатлонистам построили тёплые раздевалки.

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