На XXXII зимней Универсиаде в Италии Арина Крюкова завоевала бронзовую награду в спринтерской гонке на 7,5 км по биатлону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК

Как отметили в ведомстве, эта бронза стала для страны исторической.

"В последний раз казахстанские спортсменки поднимались на пьедестал почёта в женских соревнованиях в 2017 году на зимней Универсиаде в Алматы, где чемпионками стали Галина Вишневская и Алина Райкова", — сообщили в комитете.

Казахстан в настоящий момент удерживает третье место в медальном зачете зимней Универсиады в Турине. В копилке сборной — три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Ранее "золото" завоевал биатлонист Никита Акимов.