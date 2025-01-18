Биатлонистка Арина Крюкова завоевала бронзу Универсиады
В копилке сборной Казахстана теперь — три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
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На XXXII зимней Универсиаде в Италии Арина Крюкова завоевала бронзовую награду в спринтерской гонке на 7,5 км по биатлону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК
Как отметили в ведомстве, эта бронза стала для страны исторической.
"В последний раз казахстанские спортсменки поднимались на пьедестал почёта в женских соревнованиях в 2017 году на зимней Универсиаде в Алматы, где чемпионками стали Галина Вишневская и Алина Райкова", — сообщили в комитете.
Казахстан в настоящий момент удерживает третье место в медальном зачете зимней Универсиады в Турине. В копилке сборной — три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
Ранее "золото" завоевал биатлонист Никита Акимов.
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