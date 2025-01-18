Биатлонист Никита Акимов принёс Казахстану третье "золото" Универсиады
Он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров.
Сегодня, 15:11
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Сегодня, 15:11Сегодня, 15:11
108Фото: Дирекция по развитию спорта МТК РК
Казахстанский биатлонист Никита Акимов завоевал золотую медаль Универсиады в итальянском Турине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров.
Вторым на финише был швед Кнут Векстрем. Замкнул тройку лучших украинец Богдан Борковский.
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь три "золота". Ранее дважды выиграла Универсиаду могулистка Анастасия Городко.
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