Казахстанский биатлонист Никита Акимов завоевал золотую медаль Универсиады в итальянском Турине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров.

Вторым на финише был швед Кнут Векстрем. Замкнул тройку лучших украинец Богдан Борковский.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь три "золота". Ранее дважды выиграла Универсиаду могулистка Анастасия Городко.