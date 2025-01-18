  • 18 Января, 16:05
  • BAIGENEWS

Биатлонист Никита Акимов принёс Казахстану третье "золото" Универсиады

Он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров.

Сегодня, 15:11
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Дирекция по развитию спорта МТК РК Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
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Фото: Дирекция по развитию спорта МТК РК

Казахстанский биатлонист Никита Акимов завоевал золотую медаль Универсиады в итальянском Турине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров. 

Вторым на финише был швед Кнут Векстрем. Замкнул тройку лучших украинец Богдан Борковский.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь три "золота". Ранее дважды выиграла Универсиаду могулистка Анастасия Городко.

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