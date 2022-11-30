BI Group успешно погасил облигационный займ на 17 млрд тенге

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Казахстанский застройщик cообщил о погашении основного долга по последнему выпуску облигаций. Процентная ставка по купону составила 15% годовых. Все обязательства перед инвесторами компания закрыла точно в срок, выплатив вознаграждение в размере 3,9 млрд тенге.

Отметим, что в рамках облигационной программы на бирже МФЦА, ТОО "Мегастрой лтд", входящее в структуру строительного холдинга трижды выпустил ценные бумаги на Astana International Exchange. В первый раз - в марте 2021 года на общую сумму 6,1 млрд тенге с купонным вознаграждением в размере 18% годовых. Второе размещение в июле на 6,6 млрд тенге со ставкой 15,5% и третий транш по бондам - в ноябре. Все ценные бумаги выпускались на 12 месяцев и были погашены в установленные сроки. Таким образом, компания закрыла обязательства по облигациям на сумму порядка 17 млрд тенге. Привлеченные средства были использованы для дальнейшего масштабирования бизнеса.

"Все наши выпуски сопровождались высоким спросом со стороны розничных инвесторов. Я с уверенностью могу сказать, что мы полностью оправдали их доверие, закрыв свои обязательства в полном объеме. В плане бизнеса компания достигла хороших результатов: укрепила позиции на рынке строительства, увеличила оборот и расширила портфель проектов. Мы благодарим всех инвесторов, поверивших в нас, и не исключаем повторного выхода на фондовую биржу в будущем", - отметил директор по финансам и экономике BI Development Руслан Ембергенов.

"Мегастрой лтд" - первая организация в казахстанской строительной отрасли, применившая публичные инструменты финансового рынка. Гарантом выступает холдинг BI Group, аудируемый компанией "большой четверки" - KPMG.