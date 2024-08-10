Би-бой Амир Закиров прорвался в четвертьфинал Олимпийских игр

На Олимпийских играх-2024 в Париже завершился групповой раунд соревнований по брейкингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанец Амир Закиров выступил в группе D. В первом баттле Закиров уступил Menno из Нидерландов - 0:2.

Во второй встрече казахстанец выиграл у Billy (Марокко) - 2:0. Решающий баттл состоялся против Quake (Тайбэй). Амир выиграл со счетом 2:0.

Групповой раунд он завершил на втором месте, что позволило ему выйти в четвертьфинал.

Четвертьфиналы начнутся в 23:00 по времени Астаны.