  • 10 Августа, 22:14
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Би-бой Амир Закиров победил марокканца на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 20:57
АВТОР
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Турар Казангапов Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57
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Фото: Турар Казангапов

На Олимпийских играх в Париже проходит групповой этап по брейкингу среди мужчин. Казахстанец Амир Закиров с явным преимуществом победил соперника из Марокко Billy во втором батле группы D, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Счет по раундам составил: 2-0 (7-2, 8-1) 

Теперь группе D казахстанский би-бой соревнуются в мастерстве с  Quake из Тайбэя.

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