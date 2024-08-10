Би-бой Амир Закиров победил марокканца на Олимпиаде в Париже

На Олимпийских играх в Париже проходит групповой этап по брейкингу среди мужчин. Казахстанец Амир Закиров с явным преимуществом победил соперника из Марокко Billy во втором батле группы D, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Счет по раундам составил: 2-0 (7-2, 8-1)

Теперь группе D казахстанский би-бой соревнуются в мастерстве с Quake из Тайбэя.