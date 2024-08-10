Би-бой Амир Закиров победил марокканца на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57Сегодня, 20:57
177Фото: Турар Казангапов
На Олимпийских играх в Париже проходит групповой этап по брейкингу среди мужчин. Казахстанец Амир Закиров с явным преимуществом победил соперника из Марокко Billy во втором батле группы D, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Счет по раундам составил: 2-0 (7-2, 8-1)
Теперь группе D казахстанский би-бой соревнуются в мастерстве с Quake из Тайбэя.