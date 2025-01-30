В провинции Хост на востоке Афганистана неизвестные боевики убили семью из 10 человек, включая женщин и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EADaily. Об этом сообщил Ariana News пресс-секретарь губернатора Мустагфир Гурбуз.

Инцидент произошел в деревне Бухане в районе Алиширо. Гурбуз сказал, что в связи с инцидентом силами безопасности были арестованы два человека.

Чиновники пока не разглашают подробности о личностях погибших, но источники сообщили СМИ, что среди погибших были три женщины. Мотив убийства пока не установлен.





