Безжалостный расстрел в Афганистане: погибли 10 человек, в том числе дети
Мотив убийства пока не установлен.
Сегодня, 10:35
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Сегодня, 10:35Сегодня, 10:35
100Фото: aa.com.tr
В провинции Хост на востоке Афганистана неизвестные боевики убили семью из 10 человек, включая женщин и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EADaily. Об этом сообщил Ariana News пресс-секретарь губернатора Мустагфир Гурбуз.
Инцидент произошел в деревне Бухане в районе Алиширо. Гурбуз сказал, что в связи с инцидентом силами безопасности были арестованы два человека.
Чиновники пока не разглашают подробности о личностях погибших, но источники сообщили СМИ, что среди погибших были три женщины. Мотив убийства пока не установлен.