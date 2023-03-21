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  • Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае
inform.kz Сегодня, 06:12
169
Сегодня, 06:12
169
Фото: inform.kz

Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае

В Жетысайский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о некой знакомой, обещавшей ей безвозмездные субсидии от государства в размере 1,3 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Войдя в доверие, женщина обманным путем выманила у сельчанки свыше 200 тысяч тенге и исчезла из виду. Так и не дождавшись ни обещанного, ни возврата денег, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье "Мошенничество" и приступили к раскрытию преступления.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятия полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по факту мошенничества Жетысайским РОП проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям", - прокомментировали в МВД.

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Сегодня, 06:12
169
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