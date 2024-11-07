Безвозмездные кредиты от государства обещала мошенница жителям Туркестанской области
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В Туркестанской области задержали женщину, обманувшую восемь человек обещаниями безвозмездных кредитов от государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В мошенничестве подозревают жительницу Жетысайского района.
"Женщина заверила одну из потерпевших, что поможет оформить бизнес-план на открытие предпринимательства и получить безвозмездный кредит от государства. Доверившись словам знакомой, жительница района отдала 1,5 миллиона тенге. Однако, получив деньги, подозреваемая придумывала различные предлоги и спустя год так и не выполнила обещанного", - сообщили в полиции.
Стражи порядка установили причастность подозреваемой к ещё семи аналогичным фактам мошенничества. Ущерб потерпевшим составил около шести миллионов тенге. Полученные деньги она потратила на собственные нужды.
Уголовное дело в отношении подозреваемой передано в суд.
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