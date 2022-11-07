Безвизовый режим вводят для граждан Казахстана в Иране

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Правительство Ирана с 11 ноября вводит безвизовый режим для граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводится безвизовый режим для граждан Казахстана, который позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней", - сообщили в МИД РК.

Ранее постановлением правительства Казахстана № 464 от 7 июля 2022 года для создания благоприятного инвестиционного климата, активизации деловых контактов и дальнейшей реализации туристического потенциала страны нашей стороной был введён безвизовый режим въезда для граждан Ирана, Китая и Индии, который позволит гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней, суммарно до 42 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.