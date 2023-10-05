Безвизовый режим с Китаем: сроки реализации озвучили в МВД Казахстана

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепёха в кулуарах Сената рассказал, почему до сих пор не работает безвизовый режим с Китаем, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Как рассказал вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепёха, безвизовый режим с Китаем до сих пор не заработал из-за опасений со стороны Китая. Соседи боятся, что увеличится поток граждан с одной и с другой стороны, и это может вызвать незаконную миграцию. Чтобы контролировать этот вопрос, нужно, чтобы были подписаны два соглашения. Второе, к слову, сегодня ратифицировал Сенат. Речь идёт о Соглашении между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств сторон. Соглашение о взаимном безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем было подписано ранее.

Также Игорь Лепёха отметил, что для того, чтобы закон вступил в силу, нужно соблюсти некоторые условия. Во-первых, он должен быть опубликован в обеих странах, во-вторых со дня опубликования должно пройти 10 дней. Соглашение начнёт действовать после ратификации закона, а как только вступит в силу соглашение начнёт действовать и безвизовый режим с Китаем.

Он также сообщил, что подписание данных доворов может помочь в выявлении тех, кто имеет двойное гражданство.

"Мы подаем разовые запросы. Самое главное, должно быть согласие гражданина, если он против, то эту информацию нам не представят. И большая часть, конечно, против. Поэтому на сегодняшний день достоверной информации у нас нет. Одно из направлений – это получение информации о двойном гражданстве. Мы же понимаем, у нас есть категория людей, которые получают пособия и пенсии в обеих странах. Они не сдают свои паспорта китайские. После вступления в силу этого соглашения об обмене информацией в отношении граждан не будет никаких разрешений. Мы будем отправлять информацию и получать данные. И китайская сторона также будет давать данные о тех, кто получил их гражданство", - заявил Игорь Лепеха.

По словам вице-министра, Казахстан ранее ратифицировал пять двусторонних подобных договоров с Россией и Арменией. Сейчас прорабатывается вопрос с Францией.