Безвизовый режим с Китаем открывает целый ряд возможностей для казахстанцев – эксперт

Фото: kazpravda.kz

Казахстан и Китай устанавливают безвизовый режим на 30 дней. Теперь граждане обеих стран смогут пересечь границу в туристических, и деловых целях. С корреспондентом BaigeNews.kz своим мнением о том, как это повлияет на взаимовыгодное сотрудничество соседних государств, поделился эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов. По его словам, первые шаги в этом направлении были приняты еще несколько лет назад

"Этот процесс начался не сегодня. В 2017 году были предприняты первые шаги, Казахстан со своей стороны предоставил 72 часа для транзита пассажирам из КНР. Это люди если останавливались в Казахстане и затем летели куда-то дальше. В прошлом году в июле 2022 года был сделан еще один шаг тоже в одностороннем проекте со стороны Казахстана. Гражданам КНР было предоставлено 14 дней без визы. С этого времени граждане Китая могли свободно прилететь в нашу страну и улететь. Теперь следующий шаг, мы видим, что Китай идет навстречу Казахстану. Обе стороны собираются предоставить друг другу по месяцу безвизового режима", - отметил он.

Как подчеркнул эксперт, для Казахстана это новшество открывает целый ряд возможностей. И в первую очередь, это коснется предпринимательства.

"Мы знаем, что наша экономика и цены внутри страны очень чувствительны к ситуации, в том числе, на границе с Китаем. Данный шаг облегчит доступ для наших граждан в Китай, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Будет гораздо легче напрямую договариваться с китайскими партнерами. В прошлом году товарооборот составил около 24 миллиардов долларов, это + 34 процента, это еще с учетом того, что Китай большую часть года был на карантине. Даже с такими условиями у нас был рост товарооборота. В текущем году он, скорее всего, продолжится. В целом наша взаимосвязь с Китаем будет, по объективным причинам, расти. Это связано и с геополитикой, сейчас меняется транспортный коридор и с тем, что китайская экономика после коронавирусной кризисов начинает активно восстанавливаться. Поэтому этот режим 30-дневный я со своей стороны вижу оптимальным. Это не слишком короткое время, не слишком долгое. За 30 дней можно куда угодно в Китае съездить, встретиться, заключить договора и вернуться обратно", - сказал Жансеитов.

С появлением новости о безвизовом режиме в социальных сетях и в обществе появились различные опасения в области безопасности. Ерсултан Жансеитов считает, что казахстанцам не следует ожидать массовой и незаконной миграции из Китая.

"Во многом мне кажется, что это связано с природным естественным страхом неизвестного. Когда вы с таким соседом, как Китай, который в сто раз превосходит и по населению, и по экономике, это вызывает такой страх. Но мы уже год живем в таких условиях, когда китайцы могли бы к нам миллионами переехать. Но этого не случилось. В целом страны Центральной Азии не являются сильно привлекательными для китайской миграции. Она случается в государствах Юго-Восточной Азии – Сингапур, Малайзия, Индонезия, либо США, Канада, Австралия, есть еще страны Европы. Китайцев привлекают более богатые страны, где уровень жизни выше, где можно больше заработать. К сожалению, мы сейчас страны Центральной Азии мы не можем этим похвастаться. Но и в самом Китае уровень жизни вырос. Сейчас там большой средний класс, это уже не тот Китай, о котором у нас люди традиционно думают. Я бы не ожидал большого риска незаконной миграции. Еще надо отметить, что мы граничим с Синьцзянем – это провинция Китая, в которой средняя плотность населения примерно, как в Казахстане. Если мы на карту сверху посмотрим 95 процентов населения Китая живет на востоке и юго-востоке страны. Это 40 процентов территории Китая, а на остальных 60 процентах – это Синьцзян, Тибет, Монголия – в этих провинциях пять процентов человек. То есть где-то плотность населения даже ниже, чем в Казахстане. Поэтому мы не находимся в такой ситуации, когда за нашей границей находятся миллионы китайцев и ждут того, как к нам перебежать", - рассказал политолог.

Также он добавил, что сейчас в Китае наблюдается увеличение числа пожилых людей. Таким образом, по словам Жансеитова, для роста экономики Китая правительство не допустит утечки человеческого ресурса.

"Другой момент это старение населения в Китае. Сейчас около 20 процентов населения уже достигло пенсионного возраста. И по некоторым оценкам к 2035 году либо в 2050 году процент пожилых людей достигнет 30 процентов. Это очень серьезный вызов для самой экономики Китая. Им будут нужны собственные человеческие ресурсы внутри страны. Поэтому, как бы это парадоксально не звучит, у них нет лишних людей, кого бы они переселяли в другие страны. Даже внутри Китая правительство принимает меры, чтобы сбалансировать населенность, поощряют деньгами или другими льготами. Но сами китайцы даже внутри страны не хотят переселяться. В целом безвизовый режим он благоволит именно казахстанцам. Потому что открывает для наших граждан доступ в Китай. Учитывая структуру двухсторонней культуры, мы больше покупаем у Китая" - сказал Ерсултан Жансеитов.

В завершении интервью он добавил, что открытие границ с Китаем окажет положительное воздействие на имидж Казахстана на мировой арене.