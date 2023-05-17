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Фото: advantour.com

Безвизовый режим с Китаем: мнение казахстанцев

Казахстан и Китай намерены ввести взаимный безвизовый режим сроком до 30 дней. Корреспондент BaigeNews.kz опросил жителей и гостей Астаны, что они думают об отношениях с Китаем и введении безвизового режима.

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Журналист
Сегодня, 17:00
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