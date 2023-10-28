Безвизовый режим с Германией и повышение качества образования –спрогнозировали эксперты

Укрепление и развитие взаимоотношений с Германией по мнению экспертов сулят Казахстану большие перспективы в разных сферах. После недавнего визита главы государства в немецкую столицу, где Касым-Жомарт Токаев встретился с Федеральным канцлером Олафом Шольцем, специалисты сделали свои прогнозы.

Блогер и лидер общественного мнения Аман Мамбеталиев отметил, что Германия без сомнения является одним из важнейших партнеров нашей страны, да и всей Центральной Азии в целом. Эксперт заявил, что Германия в первую очередь символизирует собой весь Европейский союз, так как она является лидером Евросоюза и по объёмам торговли, и по многим другим аспектам. Эта страна занимает лидирующую позицию. Аналогично Казахстан является таким же форматным лидером по всем показателям среди стран Центральной Азии по коммуникациям в Европе.

"Объем торговли Казахстана и Германии, если мне не изменяет память, в два раза больше, чем у всех стран региона с той же Германией. У Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана - их торговый валовый коэффициент в 2 раза меньше, чем только у одного Казахстана. Это, во-первых. Во-вторых, экономически наш регион в последнее время очень сильно прибавил к весу и для основных центров сил, как политических, так и экономических, наш регион стал интересен в виду острых геополитических отношений в мире. А именно, на фоне усиления конкурентности между США и Китаем, смещением торговых маршрутов на юг, в том числе из-за конфликтов на востоке Европы между Украиной и Россией. Все эти факторы усиливают значимость центрально-азиатского региона как основного коридора логистики", - уверен Аман Мамбеталиев.

Он подчеркивает, что коммуникация Казахстана и Германии очень разносторонняя, широкая и имеет историческую параллель.

"Помимо политики и экономики, не стоит забывать, что на территории Казахстана очень долгое время, ещё со времен Советского Союза, когда было насильственное переселение, проживало до миллиона этнических немцев. После обретения независимости по программе репатриации они переехали в Германию и теперь поддерживают связь с Казахстаном, связывают с ним свою историю. Немало этнических немцев предпочли остаться в Казахстане. На их примере мы видим естественную интеграцию в общество. У нас и министры, и акимы, и, по-моему, даже в нынешнем составе депутатов Мажилиса есть этнические немцы. Я думаю, это отличный пример того, что эта часть населения является частью нашего народа и приносит свою пользу стране", - пояснил эксперт.

По его мнению все это в совокупности должно повлиять на укрепление взаимоотношений Казахстана с Германией, сделать их более открытыми. Он выразил надежду на то, что в будущем эти взаимные интересы достигнут такого уровня, что Германия одной из первых откроет для наших граждан безвизовый режим.

"Недавно мы консультировались с Министерством иностранных дел. И я знаю, что в настоящее время уже ведутся работы в этом направлении. Однако это очень долгая процессуальная работа. На первом этапе ведется работа по облегчению получения виз. Что же касается экономических показателей, то перспективы на самом деле огромные. После этой встречи было подписано огромное количество меморандумов и соглашений, что в свою очередь должно перерасти в договоры и обязательства. В том числе это поставки нашей нефти в Германию взамен российской, которая уходит с этого рынка. Наша нефть будет транспортироваться через трубопровод Дружба, проходящий через территорию Российской Федерации", - уточнил Аман Мамбеталиев.

Помимо этого, по его словам, расширяются логистические возможности. Переход товаров Европейского союза в Азию и обратно.

"В первую очередь - товаров китайского производства в Европу через территорию Казахстана. Укрепление взаимоотношений между нашими странами также подразумевает расширение технологических возможностей – это недропользование, изучение новых залежей. С германскими партнёрами мы можем получить эти технологии. Ну и, естественно, образование, потому что Германия - это безусловный лидер в системе образования, в том числе, высшего образования в Европе. У нее огромная институциональная база, огромный пласт культурный, научный, который, как мне кажется, был бы очень кстати для наших граждан. Особенно для представителей первого поколения "Болашак", которые почему-то выбирали Великобританию, Соединённые Штаты, но как-то обошли стороной Германию. Хотя, мне кажется, это тоже открывает отличные перспективы", - поделился своим мнением Аман Мамбеталиев.

Он убежден, что в этих взаимоотношениях на самом деле очень много положительных моментов для Казахстана. Если в общих чертах, то это экономика, энергоресурсы, технологии, промышленность и недропользование.

"Что касается политических аспектов - это сохранение коммуникаций, в виду прогрессирующих конфликтов, которые происходят у наших соседей, мы выглядим неким островком свободы, спокойствия, стабильности, позволяющим как-то сглаживать основные экономические последствия. Являясь лидерами региона, мы берем на себя ответственность по сохранению этой стабильности в будущем для перспектив", - резюмировал лидер общественного мнения.

Он напомнил, что Германия одна из первых стран, которая на законодательном уровне стала развивать "зеленую" энергетику.

"Вообще это мировая тенденция, и Казахстан не исключение в этом плане. В Германии очень сильные "зеленые", там очень сильная партия, она сейчас состоит в правящей коалиции. Поэтому у них намного вперед ушла энергетика в этом плане и было бы неплохо нам перенять этот опыт. Германия одной из первых ещё в начале 60-ых годов 20-го столетия продумала создание зоны безопасности для животных, для деревьев. А с конца 70-ых годов они начали выстраивать систему энергетики в "зеленом" направлении, применять ветрогенераторы, возобновляемые источники энергии. Возможно, для многих будет удивлением, что и атомная энергетика – это отдельный пласт, подходящий под категорию экологического производства энергии. И в этой технология Германия также далеко ушла. Германия не отказывается от атомной энергетики, как многим может показаться. В настоящее время там ликвидируют те станции, которые были построены еще в конце ХХ-го века, причем это 70-80-ые года. Историчекий период эксплуатации этих станций подходит к концу. Сейчас способы обработки, хранения, утилизации ядерных отходов уже совесм другие. Оборудование тоже значительно эволюционировало с тех пор. Поэтому пришло время новых технологий", - пояснил Мамбеталиев.

В Германии, как он отмечает, более или менее выровнена энергетическая безопасность.

"Был период кризиса, связанный с поставками, когда конфликт только начался. Но сейчас ситуация стабилизировалась. А у нас, надо признать, есть потенциал риска энергонезависимости, дефицита энергии, поэтому нам в скором времени нужно будет это закрывать. И опять-таки здесь, мне кажется, их система нам тоже будет крайне полезна для продумывания пути, обработки этого опыта", - заключил эксперт.

Аналитик общественного фонда "Центр прикладных исследований "Талап" Ерик Батырханов отметил, что в целом, что у Казахстан уже давно сложились достаточно хорошие взаимоотношения не только с Германией, но и с Евросоюзом в целом.

"Наш товарооборот с Германией достигает порядка 2 миллиардов долларов. Понятное дело, что превалирует по большей части импорт, но и экспорт у нас также присутствует. И когда мы говорим про лидерство среди стран Центральной Азии, в качестве примера можно привести товарооборот с Узбекистаном, который составляет порядка 900 миллионов долларов. В сравнении с этим товарооборот с Казахстаном значительно больше", - приводит сравнение Ерик Батырханов.

Он уточнил, что эти отношения не только начали развиваться, а начинается новый этап взаимодействия между сранами.

"У нас давно функционирует Казахско-Германский университет в Алматы. Также мне известно о том, что были переговоры об открытии в Казахстане новых филиалов университетов Германии. Если говорить про новый этап отношений, то глава государства поручил развивать геологоразведку, а именно в отношении редкоземельных металлов. Некоторые эксперты утверждают, что редкоземельные металлы в Казахстане есть, к примеру, в Восточном Казахстане. Их даже называют новой нефтью. Возможно, это вызовет какую-то критику в том плане, что разные страны у нас интересует только нефть, но надо понимать, что отношения выстаиваются уже иначе – технологии взамен ресурсов. Это говорит о том, что у нас будет проводиться не только добыча редкоземельных металлов. Стоит учитывать, что даже просто чтобы провести геолоразведку – нужны инвестиции, траты из бюджета. А сейчас с учетом особенностей времени, ввиду сложной геополитической ситуации нам нужны инвестиции. Они будут направлены не только на разведку, добычу, но и в переработку. Это уже другой вид технологии, другой вид инвестиций, которые будут приходить к нам в страну", - оценил перспективы эксперт.

По его прогнозам результаты этих переговоров мы увидим примерно спустя год.