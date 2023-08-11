Безвизовый режим обсудили Казахстан и Северная Македония

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провёл двусторонние переговоры с министром иностранных дел Северной Македонии – действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяром Османи, который прибыл в Казахстан с официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили возможность введения безвизового режима для граждан двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

Как заявил глава МИД РК, Северная Македония является одним из важнейших партнёров Казахстана в Восточной Европе и на Балканском полуострове.

"Мы полностью поддерживаем намерение Северной Македонии установить взаимовыгодные отношения с Казахстаном и странами Центральной Азии. В этом направлении мы готовы активно работать со Скопье. Есть основания полагать, что мы только что провели плодотворные переговоры с министром Османи в духе дружбы и взаимной поддержки между нашими странами. Мы с г-ном Буяром Османи заявили, что дальнейшее расширение сферы экономического партнерства в интересах наших государств, и подчеркнули необходимость продолжения тесной взаимной работы", - сказал он.

Стороны отметили положительную динамику товарооборота между странами.

"По итогам 2022 года этот показатель вырос в 5,5 раза. Хотя он относительно невелик, у него большое будущее. Уже сейчас Казахстан может увеличить количество экспортных товаров и увеличить нашу торговлю на 350 млн долларов. В целях сохранения темпов развития деловых связей договорились активно использовать возможности межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Конечно, этот механизм, созданный в 2020 году, имеет большое значение", - сказал Мурат Нуртлеу.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность сосредоточиться на таких перспективных отраслях, как новые технологии, энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, туризм. Поскольку две страны не имеют прямого выхода к морю, особенно важно развивать торговые маршруты, добавил Нуртлеу.