Безвизовый режим между Казахстаном и Сейшелами вступил в силу

Вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами республик Казахстан и Сейшелы, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней", - сообщили на брифинге в МИД РК.

В случае необходимости пребывания граждан Казахстана на территории островов более 30 дней, нужно будет заблаговременно оформить визу соответствующей категории.

Напомним, соглашение между правительствами подписано 22 сентября 2023 года в Нью-Йорке.