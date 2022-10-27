"Безрезультатно и неэффективно": сенатор раскритиковал работу комитета госаудита

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Депутат сената Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита из-за проведения неэффективных и безрезультативных проверок. По его словам, аудиторами фиксируются однотипные и повторяющиеся из года в год нарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Пресс-службы Сената.

По словам депутата, комитет внутреннего госаудита при формировании перечней не в полной мере соблюдает требования внутриведомственного акта. В частности, из 82 запланированных мероприятий 28, или более 34 процентов, необоснованно включены в годовые перечни.

"Так, отдельные непроверенные министерства не имели вообще какого-либо уровня риска. В результате ненадлежащей организации работы результаты проверок оказались безрезультативными и неэффективными. А для эффективного мониторинга процесса госзакупок внедрена система камерального контроля, целью которого является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту аудита право самостоятельного их устранения", — рассказал сенатор.

При этом территориальными департаментами не проводился обязательный камеральный контроль. А сотрудники ведомств самостоятельно считали условные скидки по опыту работы и определяли победителя конкурса по госзакупкам.

"Данный подсчёт производится неоднозначно и зачастую зависит именно от субъективного мнения проверяющего лица. Более того, в отдельных случаях аудиторы при явных признаках уголовных правонарушений не направляют материалы в правоохранительные органы и не принимают меры административного воздействия", — отметил депутат.

В этой связи Андрей Лукин предложил: