Уровень безработицы населения в РК остался прежним, составив во втором квартале 2022 года 4,9 процента. При этом в сельской местности показатель по сравнению с прошлым годом также не изменился, а в городской местности пошёл на спад.
В гендерном разрезе разрыв более значителен. Так, уровень безработицы среди мужчин увеличился с 4,2 до 4,4 процента, но это всё же значительно ниже уровня безработицы среди женщин, который во втором квартале 2022 года составил 5,3 процента, что, однако, меньше, чем в прошлом году (5,6%).
В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы в РК (5 процентов) во втором квартале 2022 года пришёлся на Мангистаускую и Туркестанскую области. Следом идут Жамбылская и Западно-Казахстанская области, а также Алматы и Шымкент.
Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Улытауской и Карагандинской областях, а также в столице (4,2-4,7 процента).