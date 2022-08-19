Фото: BaigeNews.kz

Во втором квартале 2022 года численность безработных в РК составила 452 тысячи человек — лишь на 0,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

При этом в сельской местности численность безработных выросла за год на 1,3 процента до 182,8 тысячи человек, а в городской местности, наоборот, их число сократилось на 0,7 процента до 269,1 тысячи человек.